البرلمان يتسلم قانون الانتخابات بعد اعتماده من البشير

أعلن رئيس الهيئة التشريعية القومية أ.د. إبراهيم أحمد عمر، والتي تضم المجلس الوطني (البرلمان) ومجلس الولايات، تسلم الهيئة التشريعية لقانون الانتخابات تعديل سنة 2018 من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بعد التوقيع عليه.

وقال خلال جلسة الهيئة التشريعية، يوم الثلاثاء،-بحسب وكالة السودان للأنباء- إن القانون سيتم تسليمه لوزير العدل لنشره في الجريدة الرسمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)