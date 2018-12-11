مفوضية (DDR) تشرع في تسريح أكثر من (1000) مقاتل بجنوب دارفور

أعلنت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج عن بدء معسكر التسريح الخامس بولاية جنوب دارفور والذي يستهدف (1209) مقاتل بالتعاون مع بعثة اليوناميد بدارفور.

وقال المهندس محي الدين إدريس مدير قطاع جنوب دارفور بمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في تصريح بحسب (smc) ان هذا المعسكر يأتي في إطار إستكمال بند التسريح للمقاتلين السابقين والحركات الموقعة لسلام دارفور ، كاشفاً عن تقديم دعم مالية وعينية لكل مسرح.

وأوضح إدريس ان تحويل المقاتلين لمدنيين ودمجهم في المجتمع يساعد على استدامة السلام ويسهم في العودة الطوعية للاجئين إلى ديارهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)