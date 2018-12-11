وزارة الصناعة تعلن زيادة دعم التصنيع الدوائي بنسبة 50%

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن دعم التصنيع الدوائي بنسبة 45% إلي 50% خلال العام 2019 ، في وقت قالت فيه إن الوزارة تعمل علي تشجيع السياسات توطين التصنيع الدوائي .
وكشف د. عبد الرحمن أبو البشر وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة في تصريح بحسب (smc) إن وزارته تكثف جهودها بغرض توطين التصنيع الدوائي للوصول إلي نسب مرضية من التصنيع المحلي ، مشيراً إلي تشجيع المصانع المحلية لزيادة الإنتاج .
وأضاف أبو البشر بأن دعم التصنيع الدوائي بنسبة 80% في العام 2020 بغرض توطين الصناعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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