الخرطوم: توجيهات بنقل المواطنين بالمركبات الحكومية

أعلنت محلية الخرطوم، أمس ، عن تخصيص المركبات والدفارات الحكومية لنقل المواطنين مجاناً بحسب توجيهات مباشرة من معتمد المحلية الفريق شرطة محمد أحمد علي، للإسهام في حل الأزمة الحادة في المواصلات التي تشهدها المواقف الرئيسة بالخرطوم.
ودفعت المحلية بتعميم لجميع منسوبيها في إطار ما أسمته “إحياء سنة فضل الظهر” في نقل المواطنين من وإلى المواقع المختلفة ذهاباً وإياباً.
وبحسب كالة السودان للأنباء، إن الخطوة وجدت ارتياحاً وإشادة من المواطنين باعتبارها جزءاً من حل الأزمة تضاف إلى مبادرات أخرى نفذت من قبل جهاز الأمن والمخابرات والقوات المسلحة والشرطة الذين خصصوا عدداً من البصات لنقل المواطنين من مواقف وسط الخرطوم إلى منازلهم مجاناً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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