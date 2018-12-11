البرلمان العربي يبدأ التحركات لرفع السودان من قائمة “الإرهاب”

قال رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي، يوم الثلاثاء، إن البرلمان شرع في تنفيذ خطته لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والترتيب لجلسة استماعٍ تُخصص للسودان، سيدعى لها الكونجرس الأميركي بغرفتيه والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الأمة العربية تمر بتحديات جسيمة تستوجب اجتراح حلول تسهم في الحد من الصراعات الدامية والتصدي للاعتداءات الآثمة على سيادة الدول العربية وأمن وسلامة مجتمعاتها.

وجدد السلمي في كلمته بالجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد الثالث التي بدأت بالقاهرة، الثلاثاء، “تأكيد استمرار البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية الكبرى والاستراتيجية وفي مقدمتها قضية فلسطين، مطالباً بضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الاستيطان الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة بأشكالها كافة.

كما جدد رئيس البرلمان العربي “التزام البرلمان بدعم ومساندة الدول العربية في حربها ضد الإرهاب والفكرِ المتطرف، الذي يستهدف أمنها واستقرار مجتمعاتها.

وأكد السلمي بحسب شبكة الشروق – استمرار البرلمان العربي في التصدي للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم الشرعية في اليمن، وشدد على ضرورة استمرار المشاورات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)