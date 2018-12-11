كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة بريطانيا تستخدم مسدسا صاعقا مع رجل في حرم البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدمت الشرطة البريطانية المسلحة مسدساً صاعقًا للقبض على رجل داخل حرم البرلمان في وستمنستر، الثلاثاء. وشاهد مصور رويترز، الثلاثاء، رجل شرطة يصيح في الرجل: "توقف. انزل على الأرض". وأظهرت صور رجال شرطة مسلحين يستخدمون مسدسا صاعقا مع رجل عند البوابة الرئيسية للبرلمان.

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة بريطانيا تستخدم مسدسا صاعقا مع رجل في حرم البرلمان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .