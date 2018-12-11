كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب يتقدمون باقتراح حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن النواب في الحزب الاشتراكي وفرنسا الأبية والحزب الشيوعي سيتقدمون باقتراح حجب الثقة من الحكومة إلى الجمعية الوطنية بسبب إدارتها لأزمة "السترات الصفراء".

وكان نواب الحزب الاشتراكي - الذين كانوا قد قرروا انتظار خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون - قد توصلوا بالإجماع إلى تقديم الاقتراح.

ومن المفترض أن يخضع اقتراح حجب الثقة إلى تصويت الجمعية بعد 48 ساعة على الأقل من تقديمه، بموجب المادة 49-2 من الدستور.