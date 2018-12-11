كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: البرلمان يصوت على اتفاق بريكست قبل 21 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت الحكومة البريطانية الجدل حول تصويت البرلمان على اتفاق بريكست، وقالت إن التصويت سيكون قبل 21 من يناير المقبل.

كانت الحكومة البريطانية قد أجلت مساء أمس الاثنين تصويت البرلمان على الاتفاق الموقع مع القادة الأوروبيين بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، مع مسؤولي المفوضية الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل استبعد اليوم رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أي إعادة تفاوض بشأن اتفاق الانفصال مع بريطانيا، لكنه قال إنه لا يزال بالإمكان توضيح عناصر الاتفاق.

وفي إحاطة له أمام المشرعين الأوروبيين في ستراسبورغ بفرنسا بشأن قمة للزعماء هذا الأسبوع، قال يونكر اليوم الثلاثاء إنه "لا يوجد أي مجال على الإطلاق لإعادة التفاوض" على اتفاق الانفصال.

لكنه أضاف أنه "إذا ما استخدم الأمر بذكاء، فهناك مجال كاف لإعطاء مزيد من التوضيح والتفسيرات الأخرى دون فتح اتفاقية الانسحاب".

وأكد يونكر، الذي من المقرر أن يجتمع مع رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي مساء اليوم الثلاثاء، أن "الاتفاق الذي حققناه هو أفضل اتفاق ممكن. إنه الاتفاق الوحيد الممكن".