كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق مسيرات "الثلاثاء الأسود" في فرنسا بعد دعوات من اتحاد الطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت قناة "فرانس 24"، أن اتحاد الطلاب أطلق على هذه المسيرات اسم "الثلاثاء الأسود"، احتجاجا على الإصلاحات الحكومية الأخيرة فى قطاع التعليم، التى تشمل التغييرات فى المدارس الثانوية والنظام الجامعي، وتعهد الطلاب بمواصلة الاحتجاج حتى يتم تلبية مطالبهم.
وشملت الحركة الاحتجاجية 120 مدرسة ثانوية، كما حاصر الطلاب نحو 40 مدرسة.
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