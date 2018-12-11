كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين العرب" يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمبني وكالة الأنباء الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مبنى وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، وذلك في حي المصايف بمدينة رام الله، يوم الإثنين 10 ديسمبر، ومنعت الصحفيين والعاملين داخله من مغادرته، كما استهدفت مصوري الوكالة بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، مما أسفر عن إصابة الموظفين بحالات اختناق.

وأضاف الاتحاد في بيان له، إن قوات الاحتلال اعتدت أيضًا على بعض الزملاء الصحفيين المتواجدين في المبنى، وتمركز عدوان جنود الاحتلال الإسرائيلي على شرفات الوكالة، واستهدفوا الصحفيين خلال المواجهات بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.

وأكد أنها صادرت قوات الاحتلال الكاميرات الموجودة بالوكالة، والتي ترصد الشوارع المحيطة بالمبنى، كما صادروا كاميرات الصحفيين التي سجلوا عليها اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين في الشارع وحاصروا الصحفيين لمدة ساعة ونصف في غرفة واحدة، وألقوا عليهم قنابل الصوت والغاز داخل المقر.

وأكد الاتحاد أن قوات الاحتلال قامت بهذه الاعتداءات البربرية على الصحفيين الفلسطينيين، وعلى مقر وكالة الأنباء على خلفية عملية إطلاق النار التي وقعت ليلة أمس 10 الجاري بالقرب من سيارة للمستوطنيين قرب مستوطنة عوفر التابعة لرام الله، وأدت إلى إصابة 9 مستوطنين.

وأعلن الاتحاد تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين ضد هذه الاعتداءات الإجرامية على وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وموظفيها من محررين ومصورين، مطالبًا كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجرائم البشعة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين.