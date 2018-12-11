كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح جديد من نتنياهو بشأن رؤساء أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه واجه طوال 12 عامًا رؤساء أمريكيين صِعابًا للغاية، في إشارة منه إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وأضاف نتيناهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل مرت بظروف صعبة، طوال الـ 12 عامًا، التي ترأس فيها الحكومة الإسرائيلية.
وأكد نتنياهو: "لقد بنينا وبنينا وبنينا، ونحن الآن ندير ذلك من أجل الحصول على تشريع للمستوطنات، لأنه تجري الآن حملة قوية ضد المستوطنات التي بنيناها".
وتابع نتنياهو: "لم تكن هنا أي حكومة، ولن تكون هنا حكومة قادرة على صد هذه الضغوط، والمناورة في موضوع الاستيطان".
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