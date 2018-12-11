كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع أمريكي: استخدام مادة مشتقة من مخدر "الحشيش" في علاج الصرع والسرطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزايد الهوس عالميا بمادة الكانابيديول، وهي مادة غير مخدرة مشتقة من نبات القنب "الحشيش".

ويشير موقع "فوكس" في فيديو نشره، إلى أن سوق المنتجات القائمة على مادة الكانابيديول ستبلغ قيمتها نحو مليار دولار في عام 2020، وتقترب من ملياري دولار في عام 2022، إذ تدخل هذه المادة في العديد من المنتجات من مشروبات القهوة، إلى حلوى الكلاب ومنتجات العناية بالبشرة، مع ادعاءات بأنها تساعد على علاج العديد من الأمراض من الالتهابات وحب الشباب إلى التوتر والصرع وحتى السرطان، وهي ادعاءات لم يثبت صحة أي منها حتى الآن وفقا لزيفا كوبر الأستاذة المساعدة بجامعة كولومبيا الأمريكية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن مئات المنتجات بالأسواق العالمية تضع الكانابيديول ضمن مكوناتها، وفي كثير من الأحيان تضعها بكميات ضئيلة غير مؤثرة لمجرد جذب المستهلكين.

ويشير التقرير إلى أن الكانابيديول قد تكون مادة لها فوائد طبية بالفعل، ولكن هذا الأمر لا يزال يخضع للأبحاث، أما في الوقت الحالي، فإن معظم المنتجات التي تحتوى تلك المادة، تستغل هذا الهوس إما بالعلاج بالإيحاء، أو بوضع بجانبها مواد أخرى مخدرة ممنوعة، في غياب التنظيم والرقابة اللازمين.