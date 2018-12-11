“فوبيا” السترات الصفراء..مصر تمنع بيعها وتعتقل محاميا ظهر في مواقع التواصل يرتديها!

ألقت السلطات المصرية، فجر اليوم الثلاثاء، القبض على حقوقي مصري معروف في مدينة الإسكندرية، وذلك عقب ظهوره في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي سترة صفراء، حسبما أكده نشطاء حقوقيون.

وأكدت المحامية والحقوقية ماهينور المصري أن زميلها المحامي محمد رمضان قد جرى اعتقاله، اليوم، وعرضه على النيابة العامة بسبب نشره صورة لسترة صفراء على حسابه في “فيسبوك”.

وكتبت المصري أن محمد رمضان قد ظهر بمقر النيابة وأن التحقيق لم يبدأ معه بعد، لكنها أكدت بشكل مبدئي أن السبب راجع لموضوع السترة الصفراء، مشيرة إلى أن الضباط الذين ألقو القبض عليه واجهوه بها.

وفي السياق ذاته، قال المحامي أحمد مفرح إن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتوقف عند منع بيع السترات الصفراء بل صارت لديه “فوبيا” ضد من يرتدونها، مؤكدا اعتقال زميله محمد رمضان للسبب ذاته، فجر اليوم.

وكانت مصر قد منعت، خلال الأيام الماضية، بيع السترات الصفراء، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن الأمن المصري حذر أصحاب متاجر معدات وسترات الأمن الصناعي بالقاهرة والإسكندرية من بيع كميات كبيرة منها، وسط توجس من انتقال عدوى احتجاجات فرنسا إلى مصر.

وحسب المصدر ذاته، فقد فوجئ أصحاب متاجر لبيع معدات وتجهيزات الأمن الصناعي بشارع الجمهورية (وسط القاهرة) بأفراد شرطة يطالبونهم بالإبلاغ فورا عن أي شخص يشتري كميات من هذه السترات.

وتشير هذه الخطوة إلى خشية السلطات من عدوى المظاهرات الواسعة التي تشهدها فرنسا منذ ثلاثة أسابيع ضد قرارات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية.

وخصصت وسائل الإعلام المصرية، خلال الفترة الماضية، حيزا واسعا لتغطية احتجاجات “السترات الصفراء” في فرنسا، وصل بعضها إلى اتهام الإخوان المسلمين بإثارتها.