حارس المنتخب بونو يتوج بجائزة أحسن لاعب إفريقي

حصل ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم، والمحترف في صفوف فريق جيرونا الإسباني، على جائزة أحسن لاعب إفريقي خلال شهر نونبر الماضي، وذلك بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات في الاستفتاء الذي أجرته مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وتفوق حارس “أسود الأطلس” الذي سبق له وأن حرس مرمى الوداد البيضاوي، على كل من اللاعب الإيفواري جيرفينيو، المحترف في صفوف فريق بارما الإيطالي، ويوسف عطال، لاعب فريق نيس الفرنسي.

وقد حصل بونو في هذا الاستفتاء على 69 بالمائة من إجمالي الأصوات، مؤكدا تميزه وتفوفه الكبير، وذلك بعد أن خطف الأضواء، الشهر الماضي، في الدوري الإسباني الممتاز ومساهمته الكبيرة في تحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف الحارس السابق لأتليتيكو مدريد الإسباني، هذه الجائزة إلى الجوائز الفردية التي تحصل عليها، آخرها جائزة أحسن لاعب في فريقه لشهر أكتوبر الماضي.