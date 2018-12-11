تفاصيل كليب عمل لمجرد الجديد.. نسخة عن أغنية هندية – فيديو

يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد لإصدار كليب جديد، يوم الأحد المقبل، بعنوان “بدك إيه”، سيكون عبارة عن نسخة عربية لأغنية هندية بعنوان “Binte Dil”.
وكتب كلمات النسخة العربية من “Binte Dil” الفنان المغربي جلال الحمداوي، الذي سبق أن تعامل مع سعد في أعمال أخرى.
واتضح من خلال الصورة، التي نشرها سعد لمجرد على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الكليب سيكون شبيها بكليب النسخة الأصلية من “Binte Dil”.
يذكر أن سعد لمجرد أعلن موعد طرح عمله الجديد في أول منشور نشره بعد حصوله على السراح المؤقت، الذي شكر فيه معجبيه، وعائلته، وأصدقاءه على الدعم، الذي حظي به في أزمته في مواجهة تهمتي الاغتصاب في فرنسا.
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