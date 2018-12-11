“كان” 2018.. “الأسود” يتأهلون لنصف النهائي ويلاقون السينغال من أجل بلوغ “المونديال”

تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية لنصف نهائي كأس إفريقيا للأمم التي تقام حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية، وذلك بعد أن انتصر اليوم الثلاثاء، على منتخب مدغشقر، بنتيجة 6 أهداف مقابل 4، في المباراة التي جمعت بينهما عن الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول.

ونفض “أسود” الشاطئ غبور التواضع، الذي ظهروا به في المباراة الأولى أمام المنتخب المصري، والتي انهزموا فيها بستة أهداف مقابل هدف وحيد، فحققوا انتصارين متتاليين، الأول على حساب الكوت ديفوار بخمسة أهداف مقابل 4، والثاتي اليوم أمام منتخب مدغشقر القوي، بستة أهداف مقابل هدف وحيد، ليضمن بذلك بطاقة العبور، محتلا المركز الثاني.

وسيواجه المنتخب الوطني، في دور نصف النهائي، المنتخب السينيغالي، الذي ضمن تصدره للمجموعة الثانية، في تحدي صعب للعناصر الوطنية، من أجل الوصول للمباراة النهائية، والمنافسة على اللقب القاري.

وفي حال الانتصار على منتخب السينيغال في نصف النهائي، وخطف بطاقة العبور للمباراة النهائية، فإن المنتخب المغربي سيضمن المشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام العام المقبل في الباراغواي.