توقيف شخص في حافلة للركاب وسط الناظور بحوزته حوالي 300 حبة من الإكستازي

تمكنت عناصر الأمن الوطني في مفوضية أزغنغن، التابعة للمنطقة الأمنية في إقليم الناظور، عشية أمس الاثنين، من إلقاء القبض على مشتبه فيه، وهو على متن حافلة للركاب، قادمة من تطوان، مرورا بالحسيمة، وبحوزته كمية مهمة من أقراص الهلوسة “إكستازي”.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن المشتبه فيه تم توقيفه، وهو على متن حافلة للركاب، في النقطة التفتيشية، التي يضعها رجال الأمن في الطريق الرابطة بين الناظور المدينة، وأزغنغن، حيث عثر لديه على حوالي 300 حبة من الأقراص المهلوسة “الإكستازي”، كانت مخبأة بإحكام داخل أمتعته.

ونُقل الموقوف إلى مخفر الشرطة لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قصد التحقيق معه في المنسوب إليه، في انتظار تقديمه أمام أنظار العدالة المختصة.