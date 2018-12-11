القضاء يعيد فتح ملف منسق شباب الطليعة بعد حفظه..كان اعتقل بعد تضامنه مع معتقلي الريف

عم غضب عارم في صفوف مناضلي الشبيبة الطليعية بعد القرار الذي اتخذه وكيل الملك بابتدائية مدينة بركان، يوم أمس الاثنين، في حق فاروق المهداوي، المنسق الوطني للقطاع الطلابي الطليعي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتهمة المساهمة في تظاهرة غير مرخص لها.

وقال المهداوي، في حديثه مع “اليوم 24″، إن الأحداث تعود إلى يوم 18 غشت 2017، عندما تم تنظيم وقفة في مدينة بركان، تضامنا مع معتقلي حراك الريف، حيث اعتقل ووضع تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، قبل أن يطلق سراحه بعدها.

وأضاف المتحدث نفسه أن الوقفة، التي شارك فيها قبل أكثر من سنة، تم منعها، الأمر الذي تسبب في اعتقاله، لكن بعد إطلاق سراحه تم إخباره بحفظ الملف، قبل أن يفاجأ، يوم أمس الاثنين، بخبر متابعته بتهمة تتعلق بالمساهمة في تنظيم وقفة غير مرخص لها.

ومن المنتظر أن يمثل منسق شباب الطليعة أمام هيأة الحكم، في 27 من شهر دجنبر الجاري، في المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة.