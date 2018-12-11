اليونيفيل: العثور على نفق آخر على الحدود اللبنانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت قوات الطوارئ الدولية في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الثلاثاء، وجود نفق ثان قرب الخط الأزرق، في حين ادعى الجيش الإسرائيلي أن الحديث عن نفق هجومي ثالث يتم اكتشافه.

وقالت اليونيفيل، في بيان، إن قواتها "مستمرة في متابعة هذه القضية بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية".

في المقابل، ادعى الجيش أنه تم اكتشاف نفق ثالث يتجاوز الحدود من لبنان إلى إسرائيل.

وبحسب المتحدث باسم الجيش فإن مسار النفق يقع تحت سيطرة الجيش، ولا يشكل أي تهديد.

وأضاف أنه تم تفخيخ النفق من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وأن "من يدخل النفق من الجانب اللبناني يعرض حياته للخطر".

وقال أيضا إن الجيش يقوم في هذه الساعات بدراسة مسار النفق، وإن "المسؤولية عن حفر الأنفاق من أراضي لبنان تقع على عاتق الحكومة اللبنانية".

كما اعتبر حفر النفق على أنه "انتهاك لقرار مجلس الأمن 1701، وللسيادة الإسرائيلية".

وتابع أن "قوات الجيش تواصل العمل، بموجب الخطة التي صودق عليها، للكشف عن باقي الأنفاق".