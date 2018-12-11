إيران تجري تجربة على صاروخ متوسط المدى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت إيران، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت، مؤخرا، تجربة صاروخية على صاروخ بالستي متوسط المدى.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، فإن قائد القوة الجيوفضائية التابعة للحرس الثوري، أمير علي حاجي زادة، أكد إجراء اختبار لصاروخ بالستي مؤخرا.

وأضاف "نحن نقوم باختبار صواريخنا والعملية الأخيرة كانت اختبارا مهما"، بحسب ما نقلت الوكالة.

وبحسبه، فإن إيران تجري ما بين 40 إلى 50 اختبارا في العام، مضيفا أن "إبداء الأميركيين رد الفعل تجاه بعض هذه الاختبارات مؤشر على مدى الضغط عليهم".

ولم توضح وكالة فارس نوع الصاروخ الذي تمت تجربته أو الموعد الدقيق للتجربة.

يذكر في هذا السياق، أن وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، كان قد ندد، في مطلع كانون الأول/ديسمبر، بتجربة صاروخية لصاروخ بالستي متوسط المدى قادر على نقل عدة رؤوس، وضرب بعض مناطق أوروبا والشرق الأوسط.

وبعدما نددت فرنسا وبريطانيا بدورهما بالتجربة الصاروخية، طلبتا عقد اجتماع لمجلس الامن الدولي حول مسألة البرنامج البالستي الايراني.

وخلال هذا الاجتماع في 4 كانون الأول/ديسمبر، لم تتمكن الولايات المتحدة من الحصول كما كانت ترغب على "إدانة بالإجماع" لهذه التجربة بوصفها "انتهاكا" لالتزامات إيران.

وتدعي الولايات المتحدة أن التجارب الصاروخية الإيرانية تشكل "انتهاكا" لقرار مجلس الأمن 2231 الذي تمت المصادقة فيه على الاتفاق النووي مع إيران، وانسحبت منه واشنطن في أيار/مايو الماضي.

وبموجب القرار 2231 فانه "على إيران ألا تقوم بأي نشاط مرتبط بالصواريخ البالستية المصممة لكي تكون قادرة على نقل شحنات نووية بما يشمل عمليات إطلاق تستخدم تكنولوجيا صواريخ بالستية".