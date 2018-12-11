رفع رسوم الكهرباء بنسبة تصل إلى 8.1%

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن تقوم سلطة الكهرباء الإسرائيلية، الشهر القادم، برفع أسعار استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 6.5% إلى 8.1%.
جاء ذلك استنادا إلى حسابات حديثة أجرتها سلطة الكهرباء الحكومية المسؤولة عن تحديد الرسوم والرقابة على الكهرباء وتنظيمها.
وكانت تقديرات سابقة لسلطة الكهرباء كانت قد أشارت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع رسوم استهلاك الكهرباء في كانون الثاني/يناير المقبل بنسبة 6%.
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