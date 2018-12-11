عكا: مقتل امرأة عربية داخل شقتها واعتقال زوجها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتلت إيمان أحمد عوض (29 عاما) من مدينة عكا بعد ظهر اليوم، الثلاثاء. وأفاد شهود عيان أنه عثر على جثة المرأة وعليها آثار عنف وطعن داخل شقتها.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المرأة تعرضت للطعن في منزلها بشارع "هرتسوغ"، وحاول الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان إنعاشها وإنقاذ حياتها حيث كانت في حالة وصفت بأنها حرجة، لكن كل المحاولات فشلت وأقر الطاقم الطبي وفاتها على الفور متأثرة بإصابتها.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، واعتقلت زوج الضحية للتحقيق في ملابسات الجريمة.

تفاصيل أوفى بعد قليل...