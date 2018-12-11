إصابة خطيرة لشاب من شفاعمرو في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (37 عاما) من مدينة شفاعمرو في جريمة طعن، بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب وُجد في المنطقة الصناعية في "كفار مسريك" وحالته خطيرة. وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تكشف تفاصيل الجريمة ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين.

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