انت الان تتابع السعودية تستعين بزاهي حواس في الاكتشافات الأثرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١٧ م

أعلن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية، عن إقامة مشروع تراثى ضخم لخادم الحرمين الشريفين، يتضمن إنشاء 33 متحفا متخصصا بقيمة 5 مليارات ريال بالمرحلة الأولى، وأنه سيتم الاستعانة بالعالم الأثري الدكتور زاهي حواس، للبدء في أعمال الاكتشافات الأثرية بالمملكة، مؤكدا خلال اجتماع مشترك بين وزراء الدول العربية، بمكتبة الإسكندرية، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، أن مكتبة الإسكندرية منارة علمية وثقافية كبيرة وإقامة المؤتمر فيها فرصة تاريخية للتأكيد على التواصل الثقافي بين الدول.

وأشار الأمير السعودي، إلى أن قطاع السياحة من القطاعات الهامة ذات التأثير الكبير والقوى على الاقتصاد الدولى والعالمى، وأصبح أحد أهم الموارد التى تعتمد عليه دولا بأكملها، وتسهم فى القضاء على البطالة، وتوفر فرص عمل لكل شخص من أصل 10 على مستوى العالم.وعبر سلطان بن سلمان، عن إعجابه بعروس البحر الأبيض المتوسط،