انت الان تتابع فستان بـ 200 مليون جنيه في ديفيليه هاني البحيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ديفيليه هاني البحيري لخريف وشتاء 2019 حافل بالمفاجآت.. حيث بهرت العروض الحاضرين.. واختتم الحدث بظهور الفنانة نيكول سابا بفستان مرصع بالألماس قيمته 10 ملايين دولار

ينتظر المهتمون بعالم الموضة والأزياء أحدث صيحات الموضة لأشهر مصممي الأزياء العالميين، من بينهم هاني البحيري الذي دائما ما يفاجئنا يمجموعة كبيرة من العروض المميزة ذات الألوان المختلفة، وبكل شغف يجلس المهتمون ومصممو الأزياء، أمس، منتظرين عارضات الأزياء ترتدين الأحذية النسائية والمجوهرات والملابس والأكسسوارات المبهرة، كما أن الديفيليه شمل مفاجأة وهي عبارة عن فستان عروس مرصع بالألماس بتكلفة 10 ملايين دولار من إنتاج شركة "Sarana" العالمية، وخامة الفستان إنتاج مصري بشكل كامل من شركة سالم للأقمشة.

كان فستان العروس المرصع بالألماس من حظ الفنانة نيكول سابا لترتديه وتتألق به وسط الحضور، فى ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، كما ضم هذا الحدث أفضل فساتين الزفاف الخاصة بخريف وشتاء 2019، وتم تقديمها مسبقا بأسبوع الموضة في باريس، بالإضافة إلى بعض القطع التى يقدمها لأول مرة عن صيف

كان فستان العروس المرصع بالألماس من حظ الفنانة نيكول سابا لترتديه وتتألق به وسط الحضور، فى ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، كما ضم هذا الحدث أفضل فساتين الزفاف الخاصة بخريف وشتاء 2019، وتم تقديمها مسبقا بأسبوع الموضة في باريس، بالإضافة إلى بعض القطع التى يقدمها لأول مرة عن صيف وربيع نفس العام.

وصفت داليا النادي الفستان الذي ارتدته نيكول سابا بـ"أكل عليه الدهر وشرب"، كما أن تسريحة الشعر ليست جميلة ولا تليق بالتصميم، وهاني البحيري اعتمد فقط خلال هذا الديفيليه وما سبقه على قماشة الفستان وليس الفكر في التصميم.. ويهمك أن تعرفي موضة ألوان الملابس في 2019.. لون المرجان مصدر إلهام.

ومن ناحية اخرى، كانت هناك الكثير من تعليقات الفنانات على ديفيليه هاني البحيري حيث قالت الفنانة فيفي عبده إنها كانت بدبي وجاءت خصيصا لحضور الديفيليه، حيث إنها فخورة بما وصل إليه هاني البحيري من عالمية.

وعبرت الفنانة شيرين عن سعادتها بما رأته من عروض للديفيليه، مشيرة إلى حبها لكل التصميمات الخاصة بالفنان هاني البحيري، موضحة أنه يراعي عادات وتقاليد المصريين في الأزياء التي يقدمها، حيث يقدم "الزي المناسب في المكان المناسب".. اعرفي أكثر عن موضة الكاروهات في الشتاء.. ملابس وأحذية وبناطيل.

"ليس في حاجة إلى التعليق على أعماله وتصميماته".. هكذا كان رأي الفنانة نرمين الفقي التي ظهرت متألقة في هذا الديفيليه، مضيفة أنها تحب إطلالات هاني البحيري كثيرا.

كما أوضحت الفنانة نهال عنبر أن هاني البحيري ذوقه رفيع وراق، وأنها تحب كل الفساتين التي يقدمها، موضحة أنها تحب مواكبة الموضة ولكن لا ترتدي سوى ما يليق عليها فقط.. إذا كنتِ عروس ديسمبر.. اعرفي نصائح تساعدك.

من ضمن الحضور في ديفيليه هاني البحيري د.غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومن نجوم الفن والإعلام إلهام شاهين، وليلى علوى، ونادية الجندى، ورجاء الجداوى، وشيرين، وفيفى عبده، ومنى عبد الغنى، وسهير جودة، والإعلامية لميس الحديدى، والكاتب الكبير مفيد فوزى وابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى، ومنة فضالى، ونهال عنبر، وساموزين وحرمه دينا صلاح، وغيرهم.

أحيا الفنان خالد سليم العرض، حيث تألقت العارضات على أغانيه الرومانسية وسط تفاعل الجميع، كما شهدت بداية العرض "شو" كوميديا لأبلة فاهيتا مع مقدمة العرض الإعلامية بوسى شلبى.. لإطلالة جريئة.. جربي الروج البنفسجي والبرتقالي.

لم يكن فستان نيكول سابا في ديفليه هاني البحيري الأول بهذا الشكل، ففي العام الماضي أدهش متابعيه حول العالم بفستان زفاف بتصميم ملكي مرصع بالكامل بالألماس خلال عرض أزياء مجموعته الجديدة من فساتين سواريه خريف وشتاء 2018.. يهمك أن تعرفي ما قالته نيكول سابا عن مقاييس الجمال.

وجاء هذا الفستان الساحر باللون الأوف وايت مزين بتطريز فضى مشغول يدويًا بعناية فائقة، وكان من نصيب الفنانة يسرا اللوزي لترتديه مع طرحة طويلة من نفس اللون مشغولة بالألماس ومطرزة بالورد، الذي اختتم به العرض.