انتحار سيدة من الطابق الـ12 بالهرم في ظروف غامضة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥١ م
انتحار- تعبيرية
أقدمت ربة منزل، بمنطقة الهرم، اليوم الثلاثاء، على الانتحار، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الثاني عشر، لتلقى مصرعها في الحال، تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الحادث، ويكثف رجال الأمن جهودهم من خلال عمل التحريات اللازمة لكشف ظروف وملابسات الحادث، الذي استيقظ أهالي الهرم عليه، اليوم، وصولا إلى الأسباب التي دفعت المجني عليها إلى الانتحار، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم الاستماع لعدد من شهود العيان للتوصل لأى خيوط تفيد في التوصل لكشف لغز الواقعة.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي، يفيد سقوط ربة منزل من نافذة شقتها، بمنطقة الهرم، أسفر عنه مصرعها في الحال، قبل أن يتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة. ناظرت نيابة الهرم، بمعاونة رئيس مباحث قسم الهرم، جثة المجني عليها، وتبين من خلال التحريات الأولية أن المجني عليها ألقت
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي، يفيد سقوط ربة منزل من نافذة شقتها، بمنطقة الهرم، أسفر عنه مصرعها في الحال، قبل أن يتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
ناظرت نيابة الهرم، بمعاونة رئيس مباحث قسم الهرم، جثة المجني عليها، وتبين من خلال التحريات الأولية أن المجني عليها ألقت بنفسها من الطابق الثاني عشر نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة فى الآونة الأخيرة، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.
عاينت النيابة مسرح الحادث، واستمعت لعدد من الشهود، وصرحت بدفن جثة المجني عليها، عقب التشريح لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث.
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