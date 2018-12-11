انت الان تتابع انتحار سيدة من الطابق الـ12 بالهرم في ظروف غامضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥١ م

انتحار- تعبيرية

أقدمت ربة منزل، بمنطقة الهرم، اليوم الثلاثاء، على الانتحار، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الثاني عشر، لتلقى مصرعها في الحال، تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الحادث، ويكثف رجال الأمن جهودهم من خلال عمل التحريات اللازمة لكشف ظروف وملابسات الحادث، الذي استيقظ أهالي الهرم عليه، اليوم، وصولا إلى الأسباب التي دفعت المجني عليها إلى الانتحار، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم الاستماع لعدد من شهود العيان للتوصل لأى خيوط تفيد في التوصل لكشف لغز الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي، يفيد سقوط ربة منزل من نافذة شقتها، بمنطقة الهرم، أسفر عنه مصرعها في الحال، قبل أن يتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة. ناظرت نيابة الهرم، بمعاونة رئيس مباحث قسم الهرم، جثة المجني عليها، وتبين من خلال التحريات الأولية أن المجني عليها ألقت