«Oppo» تنفق 1.43 مليار دولار لتقديم هذه الابتكارات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - البحث والتطوير ومداومة الابتكار، كلمات السر في بقاء أي شركة في المنافسة، خاصة شركات صناعة الهواتف المحمولة التي تسابق الزمن كل ثانية لتقديم أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا

أعلنت OPPO، الشركة المتخصصة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، عن زيادتها لاستثماراتها السنوية بنسبة تصل إلى 150% لتصل إلى 1.43 مليار دولار أمريكي يتم تخصيصها بالكامل في مجال البحث والتطوير للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمستقبلية، جاء ذلك وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي والمؤسس للشركة توني تشين في كلمته خلال جلسة مناقشة الذكاء الاصطناعي على هامش معرض التكنولوجيا OPPO Technology Exhibition 2018 والذي أقيم في مدينة شينزين الصينية يوم 27 نوفمبر، وهو المعرض الذي تستعرض فيه أوبو سنويا خطتها للبحث والتطوير.

كما أعلنت OPPO عن عزمها زيادة هذه الاستثمارات على أساس سنوي للتعزيز من القدرات البحثية للشركة في مجالات التكنولوجيا وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل خاص والتي سيتم استغلالها بشكل أوسع في المزيد من الهواتف الذكية التي تنتجها الشركة، بالإضافة إلى تصنيع الساعات الذكية وتقنيات المنزل الذكية وهو ما يتجاوب

كما أعلنت OPPO عن عزمها زيادة هذه الاستثمارات على أساس سنوي للتعزيز من القدرات البحثية للشركة في مجالات التكنولوجيا وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل خاص والتي سيتم استغلالها بشكل أوسع في المزيد من الهواتف الذكية التي تنتجها الشركة، بالإضافة إلى تصنيع الساعات الذكية وتقنيات المنزل الذكية وهو ما يتجاوب مع متطلبات واحتياجات العملاء العصريين في وقت "إنترنت الأشياء". وأكد تشين خلال كلمته رؤية OPPO التي تؤمن بالتطور، حيث قال: "إن OPPO تركز باستمرار على تسخير المزيد من الجهود التي تسهم في تطوير تقنيات ثورية مثل الذكاء الاصطناعي الذي يدخل في معظم منتجات الشركة وتقنية الجيل الخامس أو الـ 5G الثورية وهو الاتجاه العصري الذي تتبناه بل وتقوده OPPO حاليا". اقرأ أيضًا: أوبو تطلق أحدث هواتفها Find X بكاميرا خرافية وأضاف تشين عن الجيل الخامس: "OPPO مستمرة في استكشاف فرص استخدام تقنيات الجيل الخامس من خلال تطويرها وفقًا لمعطيات المستخدم والتطبيقات التي ترشدنا إلى دمج هذه التكنولوجيا في تجربة المستخدم لتصبح أكثر سلاسة".

وقد خصصت OPPO فريقا لتطوير خدمات الجيل الخامس عام 2015، لتحقق OPPO السبق في الأبحاث في هذا المجال وتطوير منتجات تعتمد على الـ 5G، وذلك من خلال تمكين قابلية التشغيل البيني لإشارات الـ5G والوصلات البياناتية في أغسطس 2018 وهو ما أسهم في النجاح في تحقيق أول اتصال لهاتف ذكي من خلال شبكة الجيل الخامس في شهر أكتوبر من العام الحالي. وقد قامت OPPO باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من التطبيقات مثل تلك الخاصة بالتصوير والتعرف على الوجه وبصمة الأصابع لفتح الهاتف، كما استخدمتها لتقديم عدد من الخصائص مثل خاصية التجميل المسبق المستخدمة في الهواتف الذكية والإضاءة البورترية ثلاثية الأبعاد 3D Portrait Lighting، بالإضافة إلى سيناريوهات التعرف الذكية. ولفت توني تشين إلى أهمية هذه التقنية في تعظيم الاستفادة من خدمات الجيل الخامس، حيث تستخدم OPPO الذكاء الاصطناعي في التعرف على عادات الاستخدام وهو ما سيسمح بالتطوير الدائم للخدمات وتخصيص تجربة الاستخدام وفقا للحاجة. وأضاف تشين: "تعمل OPPO على تمكين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المستقبل بشكل أكبر، منطلقين من إيماننا بأن الهواتف الذكية هي أفضل ما يمكننا من تطبيق نتائج هذه التكنولوجيا". تجدر الإشارة إلى أن أوبو أول من قدمت هواتف ذكية بكاميرات دوارة، وكذلك خاصية الشحن السريع Vooc charge فضلا عن ابتكار الـZoom في الكاميرا، والتي غالبًا ما كانت تخصص لها جلسات خاصة على هامش مشاركتها في معرض MWC للهواتف سنويا في مدينة برشلونة. وتولي شركة OPPO أهمية كبيرة للبحث والتطوير، لهذا جاء المعرض هذا العام ليعد منصة لتبادل الأفكار والحلول التكنولوجية. وشمل معرض OPPO Technology -الذي استمر لمدة يومين- أربع جلسات رئيسية- تناولت أهم الموضوعات مثل: الذكاء الاصطناعي وBig Data والسحابة التخزينية Cloud + وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا الجيل الخامس 5G، كما تضمن 12 منطقة عرض استضافت أكثر من 80 مشروعًا مبتكرًا، حيث تسهم نسخة المعرض هذا العام في تسهيل الحوار بين الخبراء من مجموعة واسعة من الصناعات، مما فتح الباب أمام الفرص التي ستحسن من سبل تطوير التكنولوجيا في المستقبل.

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