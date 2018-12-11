استخراج أوراق ثبوتية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٩ م
ذوى الاحتياجات الخاصة
استقبل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم بالمجان، لمدة أسبوع بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار إعلان رئيس الجمهورية 2018، عام ذوي الإعاقة، في ضوء سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم وتحقيق أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
توافد عدد من ذوي الإعاقة على الإدارات الجغرافية والنوعية بالقطاع، وتم تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات الأمنية المقدمة لهم حال ترددهم على جميع قطاعات الوزارة، والإسهام بمنحهم أوراقا ثبوتية مجانا. كما قامت مصلحة الأحوال المدنية، بإشراف اللواء مصطفي السجيني وكيل المصلحة لقطاع القاهرة والجيزة،
توافد عدد من ذوي الإعاقة على الإدارات الجغرافية والنوعية بالقطاع، وتم تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات الأمنية المقدمة لهم حال ترددهم على جميع قطاعات الوزارة، والإسهام بمنحهم أوراقا ثبوتية مجانا.
كما قامت مصلحة الأحوال المدنية، بإشراف اللواء مصطفي السجيني وكيل المصلحة لقطاع القاهرة والجيزة، والعميد خالد عمارة، مدير الأحوال المدنية بالقاهرة، باستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم تفاعلا مع تلك المبادرة الإنسانية، حيث بلغ إجمالي ما تم استقباله من حالات على مستوى الجمهورية 594 حالة تنوعت ما بين (استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي – استخراج مصدرات ثبوتية).
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