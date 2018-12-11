انت الان تتابع البنك الدولى: مصر بدأت تجنى ثمار «برنامج الإصلاح» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٢ م
قال البنك الدولى، اليوم الثلاثاء، إن مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية بأن تسمح بزيادة الاستثمارات الخاصة فى البنية التحتية، وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار فى التعليم والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية لصالح المواطن. وأشار البنك فى تقرير صادر له اليوم بعنوان "مصر: تمكين الاستثمار الخاص والتمويل التجارى فى البنية التحتية"، إلى زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشرى من خلال التوسع فى إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل: النقل والخدمات "اللوجيستية " والمياه والزراعة.
وأوضح كلايف هاريس رئيس تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولى، إنه يمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات والمكاسب العالمية، من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية، والابتكار فى البنية التحتية والزراعة على النطاق التجارى، وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها. اقرأ
وأوضح كلايف هاريس رئيس تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولى، إنه يمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات والمكاسب العالمية، من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية، والابتكار فى البنية التحتية والزراعة على النطاق التجارى، وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها.
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وأكد هاريس أن مصر بدأت الآن فى جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى "التحولى"، واستعادت استقرار الاقتصاد الكلى وثقة السوق إلى حد كبير، بينما استؤنف النمو الاقتصادي، وتحسنت حسابات المالية العامة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة خلال 10 سنوات.
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