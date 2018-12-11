اخبار العالم

قوات يونيفيل تؤكد وجود نفق ثان على الحدود بين لبنان وإسرائيل

0 نشر
Engy Ashraf 0 0

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

الان تتابع قوات يونيفيل تؤكد وجود نفق ثان على الحدود بين لبنان وإسرائيل والان مع التفاصيل

إطلاق مختبر «إنترنت الأشياء» الأول في المملكة

جدة - عمرو شويل إطلاق مختبر «إنترنت الأشياء» الأول في المملكة

تحذير: الأجهزة الإلكترونية تغيّر بنية أدمغة الأطفال

تحذير: الأجهزة الإلكترونية تغيّر بنية أدمغة الأطفال

مصر تنذر أبل

مصر تنذر أبل

أول صورة مسربة لـ”غالاكسي إس 10″.. ومفاجأة غير متوقعة

أول صورة مسربة لـ”غالاكسي إس 10″.. ومفاجأة غير متوقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن قوات يونيفيل تؤكد وجود نفق ثان على الحدود بين لبنان وإسرائيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى