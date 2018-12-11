صحيفة: كيف يرى من بات وجودهم صوريا في مجلس التعاون الخليجي أنفسهم؟

كتبت صحيفة خليجية، أن "المتابع للمشهد العالمي برمته، يرى جيدا كيف أن تحالفات وتكتلات سياسية واقتصادية وعسكرية كبرى تترنح من شدة الأزمات والخلافات بين مكوناتها".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "والضغوطات التي تبدو أشبه بالضرب في أساساتها، في حين بينت مسيرة عقود لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قوتها وفاعليتها وأهميتها لمواجهة التحديات كافة وحفظ أمن واستقرار دول المنطقة وتحصين مكتسبات شعوبها وزيادة رفاهيتهم، وهي اكتسبت فاعليتها مع مرور الوقت، بحيث أصبحت تكتلا هاما له ثقله العالمي ووزنه على الساحة الدولية، ولاشك أن قوة الأسس التي بني عليها والتي تواكب تطلعات شعوبها وثقافتهم وخصوصية مجتمعاتهم كان لها أفضل الأثر في حالتها الحضارية التي نراها عليها اليوم.

وقالت إن القمة الـ39، التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، أتت لتؤكد ثبات المواقف من الملفات المصيرية، خاصة القضية الفلسطينية التي تعتبر الأولوية، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية شعبها ومنحه حقوقه وفق كل القوانين والقرارات ذات الصلة، وهو موقف يعري من حاولوا تشويه الحقائق وتصوير القضية الفلسطينية بأنها لم تعد في صدارة الاهتمامات الخليجية.

وتابعت ذات الحال تجاه التطورات في دول شقيقة ثانية مثل سوريا والعراق واليمن، وتأكيد العمل لإنجاز حلول سياسية وفق مرجعيات الحل المعتمدة في كل منها، والعمل على إنهاء أزماتها.. كذلك تم تأكيد الموقف الثابت من الرفض التام والاستنكار لمواصلة احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وتأكيد حق سيادة الدولة عليها، وضرورة إنهاء احتلالها.

وأشارت إلى أن القمة أكدت أن سياسة إيران العدائية تتواصل، وهي تستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها، وبينت رفض كل تلك السياسات المخالفة لجميع القوانين والتصميم على رفض الإرهاب واجتثاثه وتجفيف منابعه بالتعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة أن أغلب أزمات المنطقة والإرهاب الذي لا يزال مصدر خطر تسببه إيران بنظامها المنفلت والذي يقوم على الشر والفوضى والإرهاب ونشر الأحقاد وزرع المليشيات.

وأضافت أن من يرى جميع هذه المواقف المشرفة لدول التعاون وعلى الصعد كافة، يشعر بالفخر وهو يتابع إنجازات إحدى أكبر تجارب التعاون نجاحا في العصر الحديث على مستوى العالم، وكيف أن هذه المسيرة المباركة عازمة على المضي قدما لتحقيق أهداف وطموحات شعوبها ومقارعة التحديات مهما بلغت.

واختتمت "اليوم كيف يرى من بات وجودهم صوريا في مجلس التعاون الخليجي، أنفسهم؟ بعد أن باتت نواياهم وانخراطهم في جميع مخططات الفتنة والشر والتحالفات مع أعداء الاستقرار مفضوحة، وهل وصلت رسالة التعاون إليهم خاصة عبر قرار المقاطعة الرباعي، وهل يعتقد هؤلاء أنهم يمكن أن يواصلوا المكابرة إلى أجل بعيد، وهل قطعوا كل علاقة واجبة مع التفكير السوي الذي يجب أن يحتكموا إليه وصمموا على مواصلة التيه كأداة في يد أعداء المنطقة مهما كانت التبعات؟