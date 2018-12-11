شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يتقدمون ببيانات عاجلة للحكومة أبرزها أخطاء بآيات فى كتب المكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجموعة من النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، عدد من البيانات العاجلة للحكومة فى عدد من الموضوعات منها أزمة عجز المعلمين، وتأخر الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى عدد من القرى بالمحافظات، ورصف الطرق.

وفى هذا الإطار وجه النائب فيصل الشيبانى، بيانا عاجلا لوزير الشباب والرياضة بشأن سقوط سور إحدى مراكز الشباب بمحافظة سوهاج وعدم بناءه مرة أخرى على الرغم مما خطورة ترك هذا المركز دون سور.

كما وجه النائب خالد حنفى، بيان عاجل لوزير التعليم، بشأن تأخر كتب المكفوفين " طريقة برايل"، مشيرا إلى أن الكتب التى تمت طباعتها يوجد بها العديد من الأخطاء الإملائية حتى فى الآيات القرآنية وهذا خطأ شديد لابد من سرعة تداركه، مشددا على ضرورة الانتهاء من طباعة الكتب الدراسية للمكفوفين.

وطالب النائب كمال أبو خليل، بسرعة استكمال مشروعات الصرف الصحى بقرية الغلق بمحافظة الفيوم لتخفيف المعاناة عن المواطنين خاصة وأن الأرض حجرية لا يصلح أن يعمل بها خزانات حوفية.

ومن خلال البيان العاجل الذى تقدمت به النائبة آمال طرابية، طالبت وزيرى الزراعة والتنمية المحلية بوقف قرار إزالة الحظائر للمزارعين والفلاحين، مؤكدة على أن السماد العضوى أفضل من السماد الكيماوى الذى تسبب فى الأمراض المزمنة، متسائلة: "الفلاح هيربى المواشى بتاعته فين؟".

وشكر النائب ممدوح مقلد، القائمين على جهاز حماية المستهلك على جهودهم فى المحافظات وتواصلهم مع المواطنين، مطالبا وزارة الاوقاف بإعادة النظر فى اشتراطات بناء المساجد مرة أخرى حتى لا يقع المواطن فريسة لبعض الجماعات أو الجهات.

كما وجه النائب بلال النحال، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن عمليات الإحالال والتجديد التى تتم فى محافظة البحيرة وتقاعس التنفيذيين المعنيين بالتطوير مما نتج عنه تكسير الشوارع وتركها هكذا مما يشكل صعوبة فى تنقل المواطنين.

وطالب النائب محمد عباس، بالغاء ندب المعلمين من الوزارة بسبب أزمة عجز المعملمين فى مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

وطالب النائب محمد الشهاوى، بإحالة ملف إصلاح الطريق الرابط بين كفر الشيخ، دمنهور، والإسكندرية بسبب التقاعس فى التنفيذ منذ ثلاث سنوات، وإرهاق الموازنة العامة للدولة بمزيد من الأعباء، مؤكدا يجب إلا تتحمل الدولة فاتورة الفساد.