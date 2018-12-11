شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة 79 طلب إحاطة مشاكل قطاع الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال بإلقاء عدد من النواب بيانات عاجلة حول المشاكل الملحة بدوائرهم.

وطبقا للجدول تناقش الجلسة 79 إحاطة و12 سؤالا بشأن مشاكل الصحة وقطاع الدواء.

وتتناول طلبات الإحاطة ظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة ومنها أدوية مغشوشة وضرورة إنشاء هيئة للأغذية والدواء لضمان سلامة الأدوية المتداولة، ونقص الأدوية وإنشاء الهيئة العامة للأدوية، ومشاكل التأمين الصحى، وتأخر قرارات العلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة ووفاة طبيبة بإحدى المستشفيات نتيجة الإهمال، ودور الوزارة فى مواجهة ظاهرة انتشار إحاطة عن الكلاب الضالة وعلاج المصابين بعقر الكلاب، وسياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة.

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة بشان عدم إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات والحاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصحى الالتحاق بكليات التمريض، وحول تردى خدمة الإسعاف وشكوى العديد من المواطنين بسب الاستجابة البطيئة جدًا للبلاغات، ومن النائبة سولاف درويش، وعن عدم الاهتمام بمرضى الإيدز فى مصر، وعن تسوية الحالة الوظيفية للعاملين بمديرية الصحة بالغربية الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وحول واقعة وفاة وإصابة عدد من المواطنين بالغيبوبة بعد الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم، بالإضافة لمعاناة ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجالس الطبية، ومعايير ترخيص الصيدليات، وطلب إحاطة عن إطلاق لقب اخصائى على خريجى كليات العلوم الطبية والصحية.

ويناقش مجلس النواب أسئلة موجهة لوزيرة الصحة عن عدم تشغيل مصنعى المرشحات والمطهرات التابعان لشركة النصر للأدوية، وعن سبل مكافحة انتشار مخدر الاستروكس، وعن ضرورة تزويد المدارس بوحدات إسعاف أولية ووجود طبيب تأمين صحى بصفة دائمة، وعن سوء الأحوال المعيشية والصحية لمرضى الجذام.