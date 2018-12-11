أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام ​انطلياس​ ​بكفيا​ محلة المطيلب مقابل سوبر ماركت فهد"، مشيرةً إلى أن "​حركة المرور​ كثيفة في المحلة".

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