النشرة: طائرة من دون طيار اسرائيلية تقوم بمسح وتصوير المنطقة مقابل كروم الشراقي

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "طائرة من دون طيار تابعة للقوات الاسرائيلي تقوم بمسح وتصوير المنطقة مقابل كروم الشراقي، اضافة الى تسيير دورية مشاة قوامها عشرة عناصر بتفقد الطريق الممتدة من ​بوابة فاطمة​ باتجاه سهل الخيام".

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