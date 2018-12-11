الصراف أشاد بعمل الوحدة النمساوية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل"

إلتقى وزيرالدفاع ​يعقوب الصراف​، وزيردفاع ​النمسا​ ماريو كوناسكو الوفدالمرافق، حيث جرى البحث في سبل التعاون بين الجانبين لاسيما في المجال العسكري والمدني العسكري. وتمّ التداول بالأوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة بالإضافة الى قضية ​النزوح السوري​ الى لبنان و​الهجرة​ غيرالشرعية الى ​اوروبا​. واشاد بـ"عمل الوحدة النمساوية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل".

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