الجيش: البيان التحذيري المنسوب للقيادة حول السرقات عار من الصحة

اعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ في بيان أنه "يتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً تحذيرياً منسوباً إلى قيادة الجيش، يتم فيه تحذير المواطنين من بعض التهديدات وعمليات القتل والسلب، ودعوتهم الى أخذ الحيطة والحذر في منازلهم"، مشيرة الى أنها "تنفي صدور أي بيان تحذيري عنها"، مؤكدة أنّ ما يتم تناقله عارٍ من ​الصحة​، داعية المواطنين إلى عدم تداوله.

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