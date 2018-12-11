لجنة الاشغال ناقشت مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيا قروض ميسرة

ناقشت لجنة الاشغال النيابية مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيا قروض ميسرة ومخصصة للقيام بالأعمال تتعلق ب​النقل العام​ و​الصرف الصحي​.

وتقرر دعوة رئيس مجلس الإنماء والاعمار الى جلسة يوم الثلثاء المقبل للاطلاع منه على ​سياسة​ الاقتراض المتبعة وجداول المشاريع التي ينفذها المجلس وتوزعها على المناطق ولوضع آلية لمراقبة تنفيذ الاعمال والمشاريع من قبل ​مجلس الانماء والاعمار​.

كما اتفقت اللجنة على اقتراح القانون المتعلق بتحويل لوحات الاوتوبيسات العمومية الى لوحات فانات عمومية.