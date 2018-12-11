لجنة الاشغال ناقشت مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيا قروض ميسرة

ناقشت لجنة الاشغال النيابية مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيا قروض ميسرة ومخصصة للقيام بالأعمال تتعلق بالنقل العام والصرف الصحي.
وتقرر دعوة رئيس مجلس الإنماء والاعمار الى جلسة يوم الثلثاء المقبل للاطلاع منه على سياسة الاقتراض المتبعة وجداول المشاريع التي ينفذها المجلس وتوزعها على المناطق ولوضع آلية لمراقبة تنفيذ الاعمال والمشاريع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
كما اتفقت اللجنة على اقتراح القانون المتعلق بتحويل لوحات الاوتوبيسات العمومية الى لوحات فانات عمومية.
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