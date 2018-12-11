مسؤول اسرائيلي: مصممون على إبعاد إيران و"حزب الله" عن مرتفعات الجولان

لفت رئيس الاستخبارات العسكرية في ​الجيش الإسرائيلي​ تامير هيمان إلى ان "​حزب الله​ يمتلك" ترسانة عسكرية منذ سنوات، لكنه لا يملك قدرة صناعية على تحويل وتصنيع أسلحة دقيقة"، مشيراً إلى ان "احتمالية حدوث حرب ضئيلة، لأن الحرب لا تبدو في مصلحة أعدائنا في الوقت الراهن ومع ذلك، فان الواقع هو الذي يفرض إمكانية حدوث تصعيد من عدمه".

وأشار إلى أنه "في ضوء استقرار نظام الرئيسالسوري ​بشار الأسد​، فإن إسرائيل مصممة على إبعاد ​إيران​ وحزب الله عن مرتفعات ​الجولان​"، لافتاً إلى أن "الوجود الإيراني في ​سوريا​ مثير للجدل بين أعلى مستويات صنع القرار الإيراني الامر الذي قد يحد من الوجود الإيراني على الحدود الشمالية".