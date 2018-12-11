قوات "اليونيفيل" تؤكد وجود نفق ثان على الحدود بين لبنان وإسرائيل

أكدت قوات "اليونيفيل" "وجود نفق ثان على الحدود بين ​لبنان​ وإسرائيل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء الماضي، انطلاق عملية عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، تستهدف كشف وإحباط أنفاق يحفرها "حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقشا العملية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية.