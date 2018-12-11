مسؤول ايراني: احتمال إثارة فتنة جديدة في المنطقة من قبل أميركا واسرائيل

نوه المستشار الاعلى لقائد ​الثورة الاسلامية​ الايرانية للشؤون العسكرية ​اللواء​ رحيم صفوي إلى "احتمال إثارة فتنة جديدة في المنطقة من قبل ​الولايات المتحدة الاميركية​ والكيان الصهيوني"، مشدداً على "ضرورة الحذر واليقظة بين أبناء محور ​المقاومة​ لرصد إي تحرك جديد".

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