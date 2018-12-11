"نظافة الجيزة" تنفذ حملة نظافة بشوارع "العمرانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

نفذت هيئة نظافة الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع حي العمرانية حملة نظافة موسعة بشوارع العمرانية؛ لرفع كافة أنواع التراكمات والأتربة ومخلّفات البناء المتواجدة.

وقالت محافظة الجيزة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للهيئة العامة للنظافة والتجميل بشن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات، لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة.

بدوره قال محافظ الجيزة إن الحملة شملت رفع كفاءة النظافة بشارعي "الجابري والظافر" المتفرعان من شارع الهرم.

وأكد راشد أنه تم التشديد على حي العمرانية بتكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع، والقضاء على أي إشغال للطريق أولًا بأول، مع ضرورة المرور الدوري على المناطق التي تم رفع القمامة منها، لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى.

من جانبه قال اللواء خالد عصر رئيس حي العمرانية، إن الحى نسق مع هيئة النظافة والتجميل، وتم الدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر، لرفع نواتج التجريد والمخلفات المتواجده بالشوارع، وقامت سيارات الرش بغسيل الشوارع وبلاط الأرصفة، إضافة إلى عمل صيانة لأعمدة الإنارة المتواجدة بالشوارع.