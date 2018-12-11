التهم جهاز عروس.. السيطرة على حريق في منزل ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب داخل منزل بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، وأسفر عن التهام جهاز عروس كان بداخله.

تلقت أجهزة شرطة النجدة، بلاغا من أهالي شارع 6 أكتوبر ببنها، باندلاع حريق، بمنزل سكني، ملك "السيد.ز".

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى إخطار قسم ثان بنها، وإخماد النيران والسيطرة عليه دون خسائر بشرية أو إصابات.

انتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية للمنزل، أنه مكون من طابقين، وسقفه مبنى من عروق خشبية وقش، كما تبين تآكل جدران وأسقف الطابق العلوي من المنزل، والتهام النيران لجهاز عروس كان بداخله.