عبدالعال يطمئن على صحة أسامة أبوالمجد بعد تعرضه لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: زار الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بإحدى المستشفيات، برفقة المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب. وتعرض النائب أمس الأول الأحد، لنوبة سكر وهبوط مفاجئ أثناء تواجده فى مجلس النواب، تسببت فى فقدانه الوعى. وتمنى عبدالعال الشفاء العاجل للنائب وعودتة لممارسة حياتة بشكل طبيعي في القريب العاجل. ​

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