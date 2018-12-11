لقاء احتفالي بين عبدالعال ودفاع النواب.. وكتاب الجيش المصري تذكار لرئيس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة واصلت خلال اجتماعها الثلاثاء مناقشة مشروع قانون المرور، وانتهت من المادة 52، مشيرا إلى أنه قانون هام لاتصاله بكل أفراد المجتمع و استقراره .

وأضاف عامر في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن اللجنة تراعي أن يتناسب القانون مع البيئة المصرية وأن يحقق مصالح الجميع مستفيدين ومنفذين، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء المناقشة سيفتح حوله حوارا مجتمعيا موسعا.

وسياق متصل عقدت اللجنة لقاء بالدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في جو احتفالي تم فيه تبادل الحوار الودي بين الجميع وتناول الحلويات والتورتة.

وقال عامر، إن اللجنة تعودت على إجراء لقاء دوري سنوي مع رئيس المجلس، وأن اللجنة منذ ذكرى انتصار اكتوبر وهي تتحين الوقت المناسب لعقد اللقاء، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول مناقشات واستيضاحات وأسئلة من النواب لرئيس المجلس، وتناولت الجوانب التي تحقق الصالح العليا التي تحقق دور المجلس التشريعي في التشريعات المختلفة.

ولفت عامر إلى أن عبدالعال، أشاد بدور اللجنة في مناقشة التشريعات المختلفة المتعلقة بقضايا الأمن القومي بما تضمه من ضباط شرطة وجيش وقامات مدنية متخصصة تضمها اللجنة.

وتابع عامر في نهاية اللقاء، إنه جرى تقديم هدية تذكارية من اللجنة إلى رئيس المجلس عبارة عن كتاب الجيش المصري و 7 آلاف عام من الزمان والذى يؤرخ للجيش المصري منذ بدايته وحتى الآن.