ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
اعتمد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الاثنين، جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2018-2019، للصف الثالث الإعدادي (شهادة إتمام التعليم الأساسي)، عام ولغات.
ووفقًا للجدول الذي أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم، فإنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 17 يناير المُقبل، وتنتهي في الـ24 من نفس الشهر.
وفيما يلي ينشر "الخليج 365" الجدول.
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