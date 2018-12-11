غرفة القاهرة" ترصد زيادة الإقبال على سخانات الغاز بعد ارتفاع الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منارالرخ:

قالت غرفة القاهرة التجارية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها رصدت زيادة كبيرة في الإقبال على شراء السخانات المنزلية التي تعمل بالغاز، لتقليل تكلفة استهلاك الكهرباء.

وأشارت الغرفة، إلى أن التوسع في استخدام سخانات الغاز، لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء، يأتي في ظل توسع الحكومة في مد الكثير من المناطق السكنية بالغاز الطبيعي.

وقال إبراهيم العربي، رئيس الغرفة، إن أسعار المنتج المحلي من السخانات والدفايات، مستقرة ولم تشهد أي زيادة، "لعدم قابلية المواطنين لاستيعاب وقبول أي زيادات للأسعار".

وأضاف العربي أن "الأسعار ثابتة دون أي زيادات عن أسعار العام الماضي بسبب حالة الركود التي تعاني منها الأسواق".