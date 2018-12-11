المالية المركزية بالشارقة تتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي لتسهيل...

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة-الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

وقعت دائرة المالية المركزية بالشارقة، يوم أمس الإثنين، اتفاقية مع مصرف الشارقة الاسلامي للتعاون في مجال الخدمات المصرفية التي سيتم تقديمها للمتعاملين مع الجانبين، وذلك في إطار حرص الدائرة على التسهيل عليهم، وتمكينهم من دفع رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية بطريقة سهلة وآمنة.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر دائرة المالية المركزية بين سعادة وليد الصايغ، مدير عام الدائرة، وسعادة محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وكبار الموظفين من الجانبين.

وتشمل الاتفاقية التعاون المستمر بين الدائرة والمصرف لضمان انتظام عمليات الخدمة في جميع القنوات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المتاحة عبر الهاتف والإنترنت وأجهزة الصراف الآلي والتطبيقات الذكية، وشحن الحساب من خلال الشيكات المصرفية والدفع المباشر من الحساب المصرفي.

وقال سعادة وليد الصايغ: "تحرص دائرة المالية المركزية بالشارقة على تقديم خدمات رفيعة المستوى تلبي احتياجات المتعاملين وتحقق تطلعاتهم، وتسعى باستمرار إلى تبسيط وتسهيل دفع رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية، وتأتي هذه الاتفاقية المهمة مع مصرف الشارقة الإسلامي في إطار تحقيق هذه الأهداف، بما يتيح للمتعاملين مع الدائرة والمصرف إجراء التسويات المالية بسهولة وسرعة وأمان".

من ناحيته، أكد سعادة محمد عبدالله على أهمية مثل هذه الشراكات في زيادة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة، والتي تتحقق من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي يعمل على تقديم كافة التسهيلات وفق أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً في مجال العمل المصرفي، لجميع المؤسسات الراغبة بتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها.

ونصت اتفاقية التعاون أيضاً على قبول المصرف للمبالغ التي يدفعها المتعاملون لقاء تسوية عمليات حساب "تحصيل" الخاص بهم، وكذلك تسوية كافة المعاملات مرة واحدة في اليوم، إضافة إلى توفير خدمة "تحصيل" على أي وسيلة مصرفية جديدة مستقبلية خاصة بمصرف الشارقة الإسلامي.