باريس تعلن أن الاتحاد الأوروبي يجب أن "يستعدّ لبريكست من دون اتفاق"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا ناتالي لوازو الثلاثاء من بروكسل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لندن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو "الاتفاق الوحيد الممكن" والاتحاد يجب أن "يستعدّ لبريكست من دون اتفاق".

وحذّرت لوازو لدى وصولها إلى اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي غداة قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إرجاء تصويت البرلمان على هذا الاتفاق الذي كان مقرراً الثلاثاء، من أن "اتفاق الانسحاب هو الاتفاق الوحيد الممكن".

وتقوم ماي بجولة على العواصم الأوروبية لمحاولة الحصول على تنازلات جديدة من الدول الـ27 الأعضاء بهدف إقناع البرلمان البريطاني قبل القمة الأوروبية المرتقبة الخميس والجمعة في بروكسل بالموافقة على الاتفاق.

وقالت "نحن قلقون جدا إزاء إرجاء التصويت" مضيفة "قدمنا الكثير من التنازلات للتوصل إلى هذا الاتفاق ولسنا مسؤولين عن الوضع السياسي البريطاني".

وأكدت أن القادة الأوروبيين سيناقشون هذا الوضع أثناء القمة و"مسؤوليتنا هي الاستعداد لـ(بريكست) من دون اتفاق لأنها فرضية غير مستبعدة".

وتابعت "أنا قلقة جداً" موضحةً أن "بريكست من دون اتفاق هو خبر سيء جدا للمملكة المتحدة وستكون له تداعيات على فرنسا".

وصرّحت "نحن مستعدون" لمواجهة هذه التداعيات مشيرة إلى أن الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت ليل الاثنين الثلاثاء على نصّ يسمح للحكومة بإصدار مراسيم.