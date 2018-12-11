انت الان تتابع إصابة 16 شخصا في تصادم «تريلا» بأتوبيس ركاب بالبحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبد الصبور ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٩ م

أصيب 16 شخصا بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة في الجسم بينهم شخصين حالتهم خطيرة، وذلك في حادث تصادم سيارة "تريلا" بأتوبيس خاص لنقل الركاب، على طريق "دمنهور - دسوق"، بالقرب من قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وتحويل الحالتين الخطرتين لمستشفى الجامعة بالإسكندرية، وجاري إزالة آثار الحادث ونقل السيارة والأتوبيس على جانب الطريق، وفتحه أمام حركة المرور بعد غلقة لآكثر من ساعة، ما أدى إلى تكدس السيارات، وجاري تحرير محضر بالواقعة وانتداب النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بحادث التصادم، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، لمكان الحادث، وتبين اصطدام أتوبيس نقل الركاب بسيارة نقل "تريلا" على الطريق المشار إليه، بسبب السرعة الزائدة. وأسفر